Absolvieron por la duda a los dos exjefes de Gendarmería del escuadrón Tartagal

La acusación del fiscal federal Carlos Amad y del defensor público de víctimas, Nicolás Escandar, señalaba que ambos comandantes no denunciaron en tiempo y forma un intento de femicidio por parte de un subalterno y además, que no elevaron un expediente elaborado por la referente de género de Gendarmería.

La denunciante (HAS) fue la gendarme que tomó los datos del intento de femicidio y que dijo que luego sus jefes la amenazaron de muerte y abusaron sexualmente de ella para evitar que cumpliera su rol.

Los fundamentos de la sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de Salta, se conocerán el 16 de octubre. Probablemente este fallo sea apelado ante el Tribunal de Casación Penal, adelantó por Aries, la querella representada por el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar.

El caso

El informe que confeccionó la referente de género en 2016 mencionaba que una joven de 19 años fue ahorcada por su novio gendarme, que estaba armado, y que para defenderse lo lastimó con un cuchillo.

Según el relato de HAS, -la referente de género en ese escuadrón-, el informe por violencia de género (que ameritaba una pronta comunicación), le valió una amenaza de muerte en el polígono de tiro, el 15 de junio de ese año, cuando Miguel le habría dicho que la iba a “hacer boleta” y a “hacer desaparecer”.

Después de este episodio, la denunciante se comunicó telefónicamente con el Ministerio de Seguridad y con el área de género de la sede central de Gendarmería.

Ese mismo día, Miguel la habría citado en el despacho y cuando la gendarme ingresó vio que en la oficina la esperaba Kolasa. Este último la habría increpado diciéndole: “esto es el peor error, a usted como suboficial nadie la va a ayudar y menos como mujer. Usted es una traidora”.

Luego, el jefe se habría ubicado detrás de ella, presionándola contra su cuerpo haciéndole notar su miembro en los glúteos mientras le apoyaba el arma en la sien y le decía: “Te puedo hacer feliz si querés”. Ante esta situación, la denunciante se desmayó.