Cayó un sospechoso por el robo en Piponas: lo ubicaron por las cámaras

Un hombre mayor de edad fue detenido este viernes y estaría vinculado al robo ocurrido durante la mañana en el local Piponas, sobre calle San Juan 742 , donde habían roto una vidriera para ingresar al comercio.

La novedad fue confirmada a Aries por el jefe de Prensa de la Policía de Salta, Cristian Aguilera, desde la Comisaría 2 de Villa Cristina.

Según explicó, investigadores del área Centro Oeste avanzaron durante la mañana con un relevamiento de cámaras privadas y de la vía pública, que permitió obtener información para identificar al sospechoso.

“Se logró identificar al masculino que posiblemente sería el causante de este hecho”, señaló Aguilera.

El hombre fue localizado y detenido en la zona de Astigueta e Infernales y posteriormente quedó a disposición de la Justicia.

Las cámaras, clave para identificarlo

Aguilera precisó que la investigación comenzó después del episodio registrado alrededor de las 6 de la mañana en San Juan al 700, cuando se produjo la rotura de una vidriera y el ingreso al comercio.

El jefe policial agregó un dato que no había sido confirmado inicialmente: además de los daños, la fuerza investiga la sustracción de un elemento del interior del negocio que se trataría de un celular.

“Se hizo un relevamiento de cámaras, tanto privadas como de la vía pública, y se logró obtener información y datos que nos permitieron identificar a esta persona”, explicó.

Quedó a disposición de la Fiscalía

El detenido fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que deberá determinar las próximas medidas.

Aguilera aclaró que todavía no podían precisar si el hombre posee antecedentes ni si durante la detención se secuestraron elementos vinculados al hecho, ya que esas diligencias continuaban en curso.

La detención se produjo pocas horas después del robo, que había generado preocupación entre comerciantes de San Juan al 700 por una serie de hechos registrados en la zona durante las últimas semanas.