Argentina podrá descontar sanciones en los próximos amistosos

Los tres partidos que disputará la Selección argentina en la próxima fecha FIFA serán computados para el cumplimiento de las suspensiones aplicadas después de la final del Mundial 2026 ante España.

La Asociación del Fútbol Argentino informó que los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín serán considerados de “Clase A” y tendrán la categoría de “Amistoso Internacional 1er Nivel”. La clasificación fue aprobada por la CONMEBOL y permite que los compromisos se ajusten al Reglamento de Partidos Internacionales.

La decisión tendrá efecto directo sobre las sanciones que deben cumplir integrantes de la Selección. Leandro Paredes tiene una suspensión de 10 partidos; Nahuel Molina, de siete; Roberto Ayala, de tres; y Thiago Almada, de uno.

De esta manera, las fechas podrán comenzar a descontarse durante la serie de amistosos que Argentina disputará entre fines de septiembre y comienzos de octubre.

El primero será ante Bolivia, el miércoles 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, el equipo dirigido por Lionel Scaloni jugará dos encuentros en el Monumental de River Plate.

El sábado 3 de octubre será el turno del partido frente a Burkina Faso, mientras que el martes 6 la Selección cerrará la ventana internacional ante Benín.

La clasificación otorgada a los tres amistosos permitirá así que los futbolistas y miembros de la delegación sancionados avancen en el cumplimiento de las fechas de suspensión mientras integran la Selección argentina.