Salta se prepara para 32°C: después del calor llegan lluvias y baja la temperatura

Salta tendrá un marcado ascenso de temperatura durante el fin de semana, con un domingo que podría alcanzar los 32°C y condiciones mucho más propias del verano que de septiembre.

Para este sábado se espera una jornada cálida, con una máxima cercana a los 26°C, mientras que el domingo el termómetro dará un salto importante, con mínimas alrededor de 12°C y máximas que podrían tocar los 32°C.

El escenario comenzaría a cambiar el lunes. La máxima bajaría hacia los 26°C y aumentaría la posibilidad de lluvias, tendencia que podría continuar el martes, cuando el termómetro descendería hasta aproximadamente 20°C.

De esta manera, Salta atravesará pocos días con una fuerte amplitud de condiciones: calor intenso durante el domingo y posterior descenso térmico con inestabilidad al inicio de la semana.