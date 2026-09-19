Salta se prepara para 32°C: después del calor llegan lluvias y baja la temperatura

El domingo será la jornada más calurosa del fin de semana. Para lunes y martes se anticipa un descenso de temperatura y probabilidad de precipitaciones.
Salta19/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

99482-el-teleferico-san-bernardo-sera-gratuito-para-los-menores-por-el-dia-de-reyes

Salta tendrá un marcado ascenso de temperatura durante el fin de semana, con un domingo que podría alcanzar los 32°C y condiciones mucho más propias del verano que de septiembre.

Para este sábado se espera una jornada cálida, con una máxima cercana a los 26°C, mientras que el domingo el termómetro dará un salto importante, con mínimas alrededor de 12°C y máximas que podrían tocar los 32°C.

84855-con-brigadistas-del-servicio-nacional-del-manejo-del-fuego-se-refuerza-el-trabajo-de-sofocacioAlto peligro de incendios en Capital, Orán y Tartagal este sábado

El escenario comenzaría a cambiar el lunes. La máxima bajaría hacia los 26°C y aumentaría la posibilidad de lluvias, tendencia que podría continuar el martes, cuando el termómetro descendería hasta aproximadamente 20°C.

De esta manera, Salta atravesará pocos días con una fuerte amplitud de condiciones: calor intenso durante el domingo y posterior descenso térmico con inestabilidad al inicio de la semana.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias
Recibí información en tu mail