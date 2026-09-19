Dos adolescentes huyeron de la Policía y uno llevaba una pistola falsa

Dos adolescentes fueron demorados durante la madrugada en barrio Roberto Romero, en Tartagal, luego de intentar escapar al advertir la presencia de efectivos policiales.

Motoristas de Emergencias Policiales realizaban un patrullaje preventivo cuando observaron a los jóvenes y, al intentar identificarlos, ambos emprendieron la fuga. Fueron alcanzados e interceptados a pocos metros.

Durante la requisa, los efectivos encontraron una pistola de utilería entre las prendas de uno de ellos.

De acuerdo con el parte difundido por la Policía de Salta, los adolescentes estarían vinculados a una tentativa de robo bajo la modalidad motochorro.

Los dos jóvenes y el elemento secuestrado quedaron a disposición del Juzgado de Menores, que continuará con las actuaciones correspondientes.