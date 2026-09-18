Narcomenudeo: secuestraron más de 121 mil dosis de droga en una semana

Más de 121 mil dosis de marihuana y cocaína fueron secuestradas durante distintos procedimientos realizados en Salta a lo largo de la última semana, en el marco de acciones preventivas e investigaciones vinculadas al narcomenudeo.

Según la información oficial, la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante 141 intervenciones en distintas jurisdicciones de la provincia. Los operativos incluyeron controles preventivos en la vía pública, patrullajes y allanamientos.

Como resultado de esos procedimientos, fueron incautadas en total 121.799 dosis de marihuana y cocaína. El parte no precisó cómo se distribuyó esa cantidad entre ambas sustancias ni detalló el número de personas detenidas o demoradas.

Las actuaciones se iniciaron a partir de denuncias realizadas por la web, reportes ingresados al Sistema de Emergencias 9-1-1 y otras intervenciones policiales que aportaron información para avanzar con las investigaciones.

En cada uno de los procedimientos tomó intervención la Justicia mediante las fiscalías correspondientes a las distintas jurisdicciones donde se desarrollaron las actuaciones.