Tragedia en Tartagal: murió un motociclista de 35 años sobre la Ruta 34

Un motociclista de 35 años murió luego de protagonizar un siniestro vial en la intersección de la Ruta Nacional 34 y calle 12 de Octubre, en Tartagal.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes y movilizó a personal policial y equipos de emergencia.

El hombre recibió asistencia en el lugar y fue trasladado al hospital de la zona, aunque ingresó sin vida, de acuerdo con el parte difundido por la Policía de Salta.

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro todavía son materia de investigación.

En el lugar trabajó el Grupo Técnico de Criminalística, que realizó las pericias y documentó la escena, mientras efectivos de Seguridad Vial ordenaron el tránsito en el sector.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Penal 2, que deberá determinar cómo ocurrió el hecho.