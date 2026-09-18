Alerta roja por incendios: Capital, Orán y Tartagal están en nivel alto de peligro

Salta Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal presentan este viernes 18 de septiembre un nivel alto de peligro de incendios forestales, según el índice meteorológico difundido por Defensa Civil.

Las tres zonas figuran bajo alerta roja, por lo que se reforzaron las recomendaciones destinadas a evitar la generación de focos de fuego.

Entre las principales medidas preventivas se pidió no realizar quemas de pastizales, basura ni residuos al aire libre y evitar encender fogatas o utilizar fuego en sectores de campo y bosque.

También se recomienda no arrojar colillas de cigarrillos, vidrios ni materiales inflamables, especialmente en lugares con vegetación seca.

Otro punto de atención son los vehículos: Defensa Civil aconsejó evitar circular sobre pastizales secos, debido a que el sistema de escape puede generar temperaturas capaces de iniciar un fuego.

Además, se solicita mantener libres de vegetación seca los alrededores de viviendas y alambrados, para reducir la posibilidad de propagación en caso de incendio.

Ante la presencia de humo o fuego, la indicación es alejarse del lugar y comunicar inmediatamente la situación al 911.