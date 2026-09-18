Convocan a colaborar con la limpieza del dique Cabra Corral

En ‘No es una tarde cualquiera’ – por Aries – Jorge Ramírez, secretario de Gobierno de Coronel Moldes, informó que el próximo viernes 25 de setiembre se llevará adelante una jornada de limpieza del dique Cabra Corral.

“Con la Secretaría de Medioambiente hemos trazado una línea de trabajo para hacer la limpieza”, indicó el funcionario, y señaló que las tareas se harán en, aproximadamente, 1700 metros de la costa, que es la zona donde más basura se acumula.

Explicó, en tanto, que de los trabajos podrán participar todos los interesados y que, de hecho, se cursó invitaciones a colegios de la zona, así como también a personal del hospital y bomberos.

“Vamos a concentrar en la zona de El Préstamo, hay dos catamaranes que también van a colaborar. Será de 8 a 12:30 y luego compartiremos unos choripanes en el camping”, finalizó.