Helada en Cafayate: productores advierten que la próxima cosecha podría perderse

Una helada tardía registrada en Cafayate provocó graves daños en los viñedos del Valle Calchaquí y encendió la alarma entre los productores, que advierten que la próxima cosecha podría quedar severamente comprometida.

El fenómeno ocurrió durante la madrugada del 14 de septiembre, cuando la temperatura descendió hasta los -6°C, justo cuando las plantas ya habían brotado y atravesaban una etapa especialmente sensible.

En diálogo con Informate Salta, el productor e ingeniero agrónomo Miguel Ángel Lovaglio describió daños que, según la zona, alcanzan entre el 70% y el 100% de los viñedos. Entre las variedades afectadas aparecen dos emblemas de la producción salteña: Torrontés y Malbec.

“No hay cosecha para el año que viene”, advirtió Lovaglio, aunque señaló que una pequeña parte de la producción todavía podría recuperarse.

El impacto llega además en un contexto económico complicado para la vitivinicultura. El productor sostuvo que el sector acumula tres años de dificultades, con problemas para vender vino, stock en bodegas y costos crecientes.

La preocupación también alcanza al empleo. Lovaglio explicó que durante la cosecha más de 50 familias dependen de su finca, por lo que una vendimia reducida podría afectar directamente los puestos de trabajo y el mantenimiento de los viñedos.

Los productores ya iniciaron gestiones ante autoridades provinciales y nacionales para solicitar asistencia y evitar que el daño climático derive en cierre de fincas o pérdida de empleos.