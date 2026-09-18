Fin de semana en ascenso: Salta llegará a 30°C el domingo

Después de una mañana fresca, Salta comenzará a recuperar temperatura durante el fin de semana, con una máxima que alcanzará los 30°C el domingo, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Para este viernes 18 de septiembre, el organismo prevé una mínima de 12°C y una máxima de 24°C, con cielo mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

La posibilidad de lluvia será prácticamente nula: 0% durante la mañana y entre 0 y 10% durante la tarde y la noche.

El viento será leve durante las primeras horas, pero ganará intensidad por la tarde, cuando se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el noreste. Por la noche disminuirá a entre 7 y 12 km/h.

El calor vuelve durante el fin de semana

El sábado comenzará con una mínima todavía baja, de 9°C, pero la máxima ascenderá hasta 26°C.

El salto más marcado llegará el domingo, cuando la temperatura oscilará entre los 10°C y los 30°C.

La tendencia seguirá con máximas de 26°C el lunes, 25°C el martes y 26°C el miércoles.

Para el jueves, el SMN anticipa otro incremento importante: mínima de 15°C y máxima de 31°C.

Así, el pronóstico de siete días muestra un escenario de temperaturas en ascenso, especialmente durante el fin de semana y hacia el final de la próxima semana.



