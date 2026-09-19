Alarma entre las pymes de Salta: estiman que cierra una por día

Las pequeñas y medianas empresas de Salta atraviesan un escenario de fuerte dificultad marcado por la caída de las ventas, problemas de financiamiento y cierres de comercios, con impacto directo sobre el empleo.

La tesorera de la Cámara Pyme de Salta, Miriam Guzmán, estimó que actualmente cierra una pequeña empresa por día en la provincia y calculó que entre 400 y 500 pymes habrían dejado de funcionar en los últimos años.

El panorama fue recogido este fin de semana por Que Pasa Salta, que puso el foco en cómo la contracción del consumo está afectando tanto la continuidad de los negocios como los puestos laborales que dependen de ellos.

Guzmán advirtió que detrás de cada persiana que baja no desaparece únicamente una empresa. Según sus estimaciones, cada cierre puede representar entre tres y cinco puestos de trabajo menos, contando propietarios y empleados.

“Ya no hay respiro, no hay aliento, no hay incentivo y la esperanza se está perdiendo”, describió la dirigente empresarial.

El problema también se retroalimenta: menos empleo implica menos ingresos disponibles para las familias y una nueva caída del consumo, que vuelve a golpear a comercios y pequeñas empresas.

Como salida, desde el sector reclaman recuperación del consumo, acceso al crédito productivo, menores costos y mayor previsibilidad para sostener la actividad y volver a incorporar trabajadores.