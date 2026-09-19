Sismos en Salta: buscan unificar los protocolos de evacuación en las escuelas

Organismos provinciales y municipales comenzaron a trabajar en un esquema común de capacitación para actuar ante sismos en instituciones educativas de Salta.

La iniciativa reúne a la Subsecretaría de Defensa Civil, Bomberos de la Policía y la Municipalidad de Salta, con el objetivo de que los distintos equipos manejen criterios similares al capacitar a directivos, docentes y alumnos.

Durante el encuentro, cada organismo expuso cómo desarrolla actualmente sus capacitaciones y qué contenidos utiliza. A partir de ese diagnóstico, se acordó avanzar en la unificación de calendarios y actividades, buscando aprovechar mejor los recursos disponibles.

Entre los temas que se trabajarán aparecen las medidas de autoprotección, evacuación segura, distribución de roles durante una emergencia y procedimientos de actuación dentro de los establecimientos educativos.

La intención es que las escuelas cuenten con pautas claras y homogéneas para responder ante un eventual movimiento sísmico, evitando diferencias entre las instrucciones brindadas por los distintos organismos.