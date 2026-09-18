Nieve, derrumbes y baches: los tramos complicados en las rutas de Salta

Las condiciones meteorológicas y el estado de algunos caminos obligan a extremar las precauciones en distintos puntos de las rutas nacionales y provinciales de Salta este viernes 18 de septiembre.

Las situaciones de mayor atención se concentran en Los Andes e Iruya, donde se registran nieve, caminos de cornisa y riesgo de desprendimientos, mientras que en rutas nacionales hay sectores con cortes parciales, desvíos, calzada húmeda, animales y obras.

Los Andes: nieve y cadenas obligatorias

En la zona de Tolar Grande se registra nieve, con temperaturas previstas entre -1°C y 6°C.

Las rutas provinciales 27 y 129 presentan nieve sobre la calzada y se estableció como obligatorio portar cadenas para circular.

Sobre la Ruta Nacional 51, en el sector de Socavón, existe un corte parcial, aunque se encuentra habilitado un desvío.

Iruya: piden no cruzar arroyos

Otro de los sectores más complicados es Iruya, donde se reportan neblina, viento fuerte y riesgo de desprendimientos.

La Ruta Provincial 133 presenta sectores de calamina y camino de cornisa. La recomendación es extremar las precauciones y, especialmente, no cruzar arroyos que tengan caudal.

Orán: animales sueltos y media calzada

En Orán se advierte sobre la presencia de animales sueltos en las rutas provinciales 13, 19, 18 y 15.

En la red nacional, la RN 34 presenta baches y animales sobre la vía, mientras que la RN 50 tiene sectores de media calzada, aunque permanece transitable con precaución.

San Martín: lluvias, baches y obras

En el departamento San Martín se prevén lluvias.

La RN 34 presenta baches, la RN 81 registra animales sobre la calzada y sobre la RN 86 hay trabajos de pavimentación.

Las rutas provinciales 46, 54, 53 y 157, en cambio, tienen tránsito normal, aunque se recomienda precaución en áreas rurales.

Metán y Anta

En Metán, las rutas nacionales 9 y 34 tienen maquinaria trabajando, mientras que sobre la RP 35 se realizan tareas de mantenimiento.

En Anta, las rutas nacionales 16 y 34 presentan calzada húmeda por lluvias. Las rutas provinciales tienen tránsito normal, aunque existen sectores con polvo.

Cafayate: precaución por deslizamientos

En la zona de Cafayate, la Ruta Nacional 68 presenta riesgo por deslizamientos en algunos sectores.

La Ruta Nacional 40 tiene tramos de calamina y superficie irregular, por lo que se recomienda reducir la velocidad.

La Caldera y Salta Capital

Sobre la Ruta Nacional 9, en La Caldera, existen desvíos por obras, con recomendación de disminuir la velocidad.

En Salta Capital, las condiciones de circulación son normales, aunque se pide precaución ante posibles lloviznas.

Defensa Civil recomienda circular con luces bajas encendidas, respetar la señalización y evitar detenerse en banquinas de zonas montañosas por el riesgo de desprendimientos.