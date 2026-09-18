Vuelos en Salta: operación normal y una sola demora hacia Aeroparque

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes se encuentra operativo y desarrolla con normalidad la programación prevista para este viernes 18 de septiembre.

El reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil indica que la pista permanece habilitada y que los servicios aeroportuarios funcionan normalmente, incluidos check-in, controles de seguridad, migraciones y estacionamiento.

La programación publicada por Aeropuertos Argentina, actualizada a las 7:32, muestra que la mayor parte de los vuelos previstos para la jornada se encuentran en horario.

Entre las partidas programadas aparecen vuelos hacia Aeroparque, Ezeiza, Córdoba y Bariloche, además de servicios identificados con destino a proyectos mineros.

A primera hora, el vuelo AR 1489 hacia Aeroparque, previsto para las 7:55, figuraba en proceso de embarque.

Durante la mañana estaban programados además el AR 1581 hacia Córdoba a las 10, el WJ 3011 hacia Ezeiza a las 10:31 y el AR 1495 hacia Aeroparque a las 11, todos indicados en horario.

Para la tarde aparecen, entre otros, vuelos hacia Aeroparque, Ezeiza y Bariloche, también sin modificaciones relevantes en sus horarios previstos.

Una demora durante la noche

La única alteración visible en la programación corresponde al vuelo AR 1501 hacia Aeroparque, originalmente previsto para las 21, que figura demorado hasta las 21:30.

El último servicio visible de la jornada, el WJ 3021 hacia Aeroparque a las 22:16, aparece en horario.

También figura un vuelo de las 7:30 hacia Proyectos Mineros con estado “consultar”, mientras que otros servicios hacia ese destino previstos para las 9:40 y 11:50 aparecen en horario.

De esta manera, el aeropuerto salteño mantiene su actividad habitual, con una demora puntual de 30 minutos dentro de la programación informada hasta primera hora de este viernes.