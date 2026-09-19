Corte y baja presión de agua en varios barrios de Salta Capital hasta las 22
Aguas del Norte informó una afectación extraordinaria del servicio de agua potable este sábado 19 de septiembre en distintos barrios de Salta Capital, debido a una falla en un equipo de impulsión que requiere su reemplazo.
La interrupción provoca cortes y baja presión y, según lo comunicado por la empresa, la normalización está prevista para las 22 horas.
Las zonas afectadas son Juan Calchaquí I y III, Villa Manantial Sur, 26 de Marzo, Jaime Dávalos, Democracia, Boulogne Sur Mer, 2 de Abril, El Círculo VII, Siglo XXI, Santa Cecilia 1ª y 2ª etapa y 50 Viviendas Coposal.
Mientras duren los trabajos, la compañía recordó que estará disponible la entrega de agua mediante camiones cisterna para los usuarios afectados.
Para consultas y reclamos, Aguas del Norte mantiene habilitados el 0800-888-2482 y el WhatsApp 3875-838387.