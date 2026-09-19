Tras el Milagro, habrá una Misa de Acción de Gracias este sábado en la Catedral

Después de las intensas jornadas vividas por el Señor y la Virgen del Milagro, la Catedral de Salta convocó a la comunidad a participar este sábado de una Misa de Acción de Gracias.

La celebración será a las 19 horas en la Catedral Basílica de Salta, Santuario del Señor y de la Virgen del Milagro.

La convocatoria busca agradecer por lo vivido durante los días centrales de la festividad y especialmente por la colaboración de las numerosas personas que participaron en la organización, asistencia y acompañamiento de peregrinos y fieles.

Desde el Santuario destacaron las distintas historias de fe que se fueron encontrando durante estas jornadas y el trabajo de quienes, desde diferentes tareas, hicieron posible la celebración.

La misa será así un nuevo punto de encuentro para quienes quieran cerrar comunitariamente las celebraciones del Milagro y agradecer por lo vivido durante septiembre.