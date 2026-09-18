Nieve y viento cerraron los pasos a Chile: Bolivia y Paraguay siguen habilitados

Las malas condiciones meteorológicas mantienen cerrados los principales pasos fronterizos hacia Chile este viernes 18 de septiembre, mientras que los cruces con Bolivia y Paraguay continúan habilitados con distintas restricciones y recomendaciones de precaución.

El Paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado para todo tipo de vehículos. En la zona se reporta cielo nublado, 70% de probabilidad de nieve ligera, temperaturas entre -2°C y 8°C y viento de hasta 60 kilómetros por hora, con fuertes ráfagas.

El reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil advierte además sobre riesgo elevado de viento blanco y nevadas, por lo que el tránsito se encuentra totalmente suspendido.

Sico y Socompa

El Paso de Sico también permanece cerrado para todo tipo de vehículos. Allí se esperan temperaturas entre -4°C y 6°C, con viento de 19 km/h.

En Socompa, en tanto, sólo está habilitada la circulación ferroviaria para trenes de carga. No se encuentra permitido el paso de vehículos. En la zona se registra nieve ligera, con mínima de -4°C y máxima de apenas 2°C.

Cruces con Bolivia

La situación es diferente en la frontera con Bolivia.

El paso de Aguas Blancas por chalanas funciona de 7 a 19, aunque con lluvias y la obligación de utilizar chaleco salvavidas.

El Puente Internacional de Aguas Blancas permanece habilitado durante las 24 horas, con control migratorio activo.

También se encuentra abierto durante todo el día el paso de Salvador Mazza, donde se esperan lluvias y se recomienda circular con precaución.

En Los Toldos, el paso también funciona las 24 horas. La zona presenta condiciones de montaña, con niebla y precipitaciones, por lo que se aconseja extremar los cuidados al circular.

Misión La Paz, habilitado hasta las 20

El paso internacional Misión La Paz–Pozo Hondo, que une Argentina con Paraguay, funciona de 7 a 20.

Para la zona se pronostican lloviznas, una mínima de 19°C, máxima de 30°C y viento de unos 10 km/h.

El cruce está habilitado para personas y vehículos livianos. Para el transporte de carga se recomienda consultar previamente con Gendarmería Nacional.