Discapacidad: suben 1,7% las prestaciones y la rehabilitación roza los $6 millones

Los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad aumentarán 1,7% durante septiembre, con nuevos valores para rehabilitación, centros de día, hogares, escolaridad, apoyos y transporte.

La actualización se aplicará sin diferencias por tipo de prestación y fue calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor de agosto. En el mes anterior, el nomenclador ya había recibido un incremento del 2,1%, calculado sobre la inflación de julio.

Los nuevos importes muestran el impacto concreto de la actualización. Uno de los valores más elevados corresponde a la internación para rehabilitación, que pasa de $5.882.161,86 a $5.982.158,61.

Centros de Día y centros terapéuticos

En la categoría A, un Centro de Día de jornada doble tendrá un arancel de $1.120.292,68, mientras que la jornada simple pasa a $595.990,93.

Para los Centros Educativos Terapéuticos de la misma categoría, la jornada doble queda en $1.258.436,01 y la simple en $687.261,23.

En categoría B, el Centro de Día de jornada doble pasa a $940.993,17 y el de jornada simple a $501.483,70. Para la categoría C, los valores serán de $716.517,21 y $382.159,19, respectivamente.

Hogares

Los servicios de hogar aparecen entre las prestaciones de mayor valor.

En categoría A, el hogar permanente sube a $2.107.238,43. Si incluye Centro de Día, alcanza los $3.276.799,92, mientras que un hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico tendrá un arancel de $3.421.018,65.

En categoría B, el hogar permanente queda en $1.769.518,10, y en categoría C en $1.407.283,83.

Apoyo e integración escolar

También se actualizaron las prestaciones destinadas al acompañamiento educativo.

El Módulo Maestro de Apoyo queda fijado en $497.881,75, mientras que el valor individual de Maestro de Apoyo será de $16.341,47.

Por su parte, el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) pasa a $770.043,58.

La estimulación temprana se actualiza de $415.173,74 a $422.231,69.

Rehabilitación

Además de la internación, que queda en casi $6 millones, el módulo integral intensivo de rehabilitación pasa a $183.890,72 y el módulo integral simple a $110.611,95.

La rehabilitación en hospital de día tendrá un valor de $661.240,08 para jornada simple y de $1.069.375,53 para jornada doble.

Transporte y alimentación

El transporte también recibió la actualización mensual. El valor reconocido por kilómetro pasa de $900,01 a $915,31.

El módulo de alimentación, en tanto, aumenta de $4.931,79 a $5.015,63.

La medida mantiene además el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas.

Con esta actualización, el Gobierno mantiene el mecanismo de adecuación mensual de los aranceles según el IPC del mes inmediatamente anterior.