Tabaco: cambian las reglas para acceder al cupo de 10.750 toneladas en EE UU

Nación modificó las reglas para administrar el cupo anual de tabaco argentino con acceso preferencial al mercado de Estados Unidos, un régimen de interés directo para las provincias productoras.

Argentina dispone de una cuota anual consolidada de 10.750 toneladas de tabaco para el mercado estadounidense, establecida a partir de los acuerdos comerciales entre ambos países.

La nueva normativa redefine las condiciones generales para la asignación y gestión de ese contingente, junto con los correspondientes a maní y pasta de maní.

En el caso específico del tabaco, las nuevas reglas se aplican desde el ciclo comercial iniciado el 13 de septiembre de 2026. Para los demás productos alcanzados por la resolución, buena parte de los cambios comenzará con los ciclos de 2027.

El Gobierno fundamentó la modificación en la necesidad de simplificar el sistema y lograr un mejor aprovechamiento de los cupos comerciales.

La documentación señala que los contingentes de maní, pasta de maní y tabaco hacia Estados Unidos, entre otros productos y destinos, no se completaron en los últimos años y dejaron saldos sin utilizar al cierre de los períodos correspondientes.

Además del tabaco, la nueva regulación alcanza a cupos de carne bovina, lácteos, golosinas, chocolates y duraznos en almíbar destinados a distintos mercados internacionales.