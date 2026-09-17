Tras la media sanción en Diputados, la deuda por US$250 millones llega al Senado

Los dos proyectos de financiamiento por hasta US$250 millones que obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados antes de la festividad del Milagro dieron este jueves un nuevo paso: ingresaron al Senado de Salta para continuar su trámite legislativo.

Las iniciativas aparecen entre las Comunicaciones de la Cámara de Diputados incluidas en el Boletín de Asuntos Entrados de la sesión ordinaria de este jueves 17 de septiembre y fueron derivadas para su análisis en comisiones.

La Cámara baja había aprobado ambos proyectos el martes 8 de septiembre, en un tratamiento sobre tablas que generó diferencias entre oficialismo y oposición. La sanción de Diputados fue una media sanción: las autorizaciones todavía requieren el tratamiento del Senado.

US$150 millones para vencimientos

El primero de los expedientes autoriza al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a emitir un título de deuda pública por hasta US$150 millones para colocarlo en el mercado local de capitales.

Durante el debate en Diputados, el oficialismo explicó que esos recursos tendrán como destino refinanciar vencimientos pendientes del Plan Bicentenario, una obligación originada en 2016 y posteriormente reestructurada. Los compromisos informados incluyen vencimientos por aproximadamente US$50 millones en diciembre de 2026, US$48 millones en junio de 2027 y US$46 millones en diciembre de 2027.

Otros US$100 millones para infraestructura

El segundo proyecto contempla un financiamiento de hasta US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

Los fondos están destinados al proyecto denominado “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta”.

En Diputados, sectores opositores cuestionaron que ambos expedientes fueran tratados sobre tablas y reclamaron mayor tiempo de análisis, mientras que legisladores oficialistas defendieron las operaciones diferenciando el refinanciamiento de vencimientos del crédito destinado a infraestructura.

Con el ingreso de ambos expedientes al Senado, el paquete financiero de hasta US$250 millones abre ahora su segunda etapa legislativa antes de una eventual sanción definitiva.