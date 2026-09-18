Declararon en crisis a la obra social de los ladrilleros

La Obra Social del Personal Ladrillero fue declarada oficialmente en situación de crisis y deberá presentar en un plazo máximo de 15 días un Plan de Contingencia para corregir los incumplimientos detectados.

La evaluación realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud determinó que la entidad superó el nivel de criticidad previsto para los agentes del seguro de salud.

Entre las irregularidades señaladas aparecen faltantes e incumplimientos vinculados con estados contables, situación financiera, programas médico-asistenciales, contratos y estadísticas de prestaciones médicas, además de indicadores económicos y de capacidad de repago.

La declaración de crisis obliga ahora a la obra social a presentar un Plan de Contingencia con metas trimestrales y acciones concretas destinadas a corregir los problemas detectados.

La Superintendencia continuará con el seguimiento de la entidad a través del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis y Liquidación de los Agentes del Seguro de Salud.