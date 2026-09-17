Aprobaron el financiamiento del BIRF por US$100 millones y la emisión de un título por US$150 millones

En sesión ordinaria, el Senado de la Provincia aprobó, en definitiva, los proyectos enviados a la Legislatura por el Ejecutivo que prevén la autorización para la toma de un crédito por US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), así como la autorización para emitir un título de deuda pública por US$150 millones.

“Los proyectos se respaldan en una gestión que ha demostrado que la responsabilidad fiscal no es una promesa de campaña, sino una conducta cotidiana”, aseguró el senador por Cerrillos, Juan Cruz Curá, al momento de informar sobre los proyectos mencionados.

Recordó, en este tramo, que Salta se encontraba asfixiada por una deuda tomada en 2016 – con un stock de 640 millones de dólares - y que la gestión Sáenz inició un proceso de desendeudamiento sostenido bajando ese stock a 346 millones a fines de 2025.

“Es una reducción histórica de la deuda provincial, se pagaron 444.000,4 millones de dólares en servicios internacionales, sin caer en default y honrando compromisos de gestiones anteriores”, señaló el legislador.

Así, respecto al Plan del Bicentenario, Curá informó que Salta recibió 350 millones de dólares, de los cuales ya se abonaron 388,2 millones entre 2020 y 2026, quedando un saldo total de 145 millones a pagarse 50 a finales de este año y 95,1 millones para 2027.

“Se terminarán pagando 533,7 millones contra los 350 recibidos, es el precio de haber financiado a la provincia en el mercado internacional. La gestión de Sáenz renegoció la deuda con mejores condiciones a la original”, destacó.

Según explicó el senador, la autorización a emitir el título por 150 millones de dólares “no suma un solo centavo de endeudamiento neto a la economía provincial”, sino que se trata de reestructurar los vencimientos pendientes de 145,32 millones evitando estrangular las cuentas provinciales – “afectadas por el recorte de transferencias y obra pública de Nación”, apuntó - en los próximos meses.

Por otro lado, Curá indicó que acceder al financiamiento del BIRF tiene el objetivo de ejecutar proyectos de infraestructura.

“Los fondos no financiarán déficit corriente, todos los recursos estarán afectados a activos tangibles que generarán capacidad productiva, empleos e ingresos futuros para el repago de la misma deuda a contraer”, aseguró el legislador.

Detalló, en este sentido, que se utilizarán 26,28 millones para conectividad en la RN51, tramo Campo Quijano/Chorrillos; 44,65 millones para el desarrollo del nodo logístico y el parque industrial de Gral. Güemes; 18,4 millones para obras de agua y saneamiento en la Puna y 10 millones para modernizar el sector estatal minero.

“Es indispensable recordar que el operatoria exige la doble habilitación provincial y nacional. En el plano local, debe ser autorizada por la Legislatura, mientras que en el plano nacional, debe pasar por el filtro del Ministerio de Economía”, finalizó Curá.

Cabe destacar que, si bien fueron expuestos juntos, los proyectos se votaron de manera individual resultando ambos aprobados por unanimidad y ahora pasan al Ejecutivo para su promulgación.