Importaciones desde China crecieron 398% y Economía abrió una investigación por dumping

El Ministerio de Economía abrió una investigación por posible recurrencia de dumping en importaciones de accesorios de cañerías de acero provenientes de China, luego de detectar un fuerte crecimiento de esos productos en el mercado argentino.

La medida fue formalizada este jueves mediante la Resolución 1577/2026 publicada en el Boletín Oficial. El examen alcanza a distintos accesorios para soldar a tope, entre ellos codos y tes de acero al carbono.

Uno de los datos centrales del expediente es el aumento de las importaciones investigadas: pasaron de unos 83 mil kilos en 2023 a 412,8 mil kilos entre enero y abril de 2026, un crecimiento del 398%. En ese último período representaron el 85% de las importaciones totales de esos productos.

La Comisión Nacional de Comercio Exterior también señaló que la participación de esos productos en el mercado argentino pasó del 4% en 2023 al 54% en los primeros cuatro meses de 2026.

En sentido inverso, la industria nacional perdió 49 puntos porcentuales de participación durante el período analizado. La producción, las ventas y el nivel de empleo del sector también mostraron retrocesos.

El organismo técnico detectó además indicios de que, sin medidas de protección, los productos chinos podrían ingresar a precios inferiores a los nacionales y recrear condiciones de daño sobre la producción local.

Sin embargo, Economía resolvió que la medida antidumping vigente hasta ahora no continuará aplicándose mientras dure el nuevo examen, que analizará tanto la eventual recurrencia del dumping como el impacto sobre la industria argentina.

Las empresas y sectores interesados tendrán 30 días desde la publicación para presentar documentación y pruebas ante la Comisión Nacional de Comercio Exterior.