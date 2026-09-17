Familiares de Vicente Cordeyro analizan una demanda civil contra el Procurador

Las afirmaciones que motivaron los reclamos fueron vertidas por el Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, el 24 de julio de 2026 por El Once TV y luego reproducidas en medios digitales. En esa entrevista, atribuyó a los comisarios una presunta intervención en la "limpieza" de antecedentes de integrantes de la familia Saavedra, los acusados del femicidio de Jimena Salas.

Recordemos que durante el juicio contra los hermanos Saavedra, se supo de la muerte de Vicente Cordeyro y la causa aún es materia de investigación. Desapareció el 9 de octubre de 2025 y su cuerpo apareció dos días más tarde en la cima del cerro Elefante, en San Lorenzo. Estaba semicalcinado, desnudo y colgando de un árbol.

Según la intimación que firmó el 24 de agosto pasado el abogado de la familia Cordeyro-Chavez, Roberto Reyes, las afirmaciones de García Castiella comunicadas en “términos asertivos” no fueron respaldadas por denuncias judiciales o expedientes administrativos.

“Corresponde que una persona acusada conozca las pruebas en su contra”, señaló el letrado en contacto con Aries. También afirmó que con Trinidad Chávez analizan realizar una demanda civil: “basta que haya sido dañado su honor y su impecable carrera, es suficiente argumento para iniciar, si ellos quieren, acciones legales en contra del señor Procurador”.

No está claro si Cordeyro aportó información del caso Salas

En la intimación que enviaron los Cordeyro-Chávez al Procurador agregan que en la televisión y también en otra entrevista publicada el 2 de agosto en El Tribuno, García Castiella afirmó que Vicente Cordeyro había entregado en un DVD información sobre el homicidio de Salas, que el soporte luego se perdió, aunque se conservó una copia en la nube.

“El punto central respecto del DVD no es cuestionar que Vicente Cordeyro pudiera haber aportado información. De haber ocurrido, ello podría constituir una colaboración de buena fe. El foco es establecer qué sucedió después” (…) y con qué garantías de origen e integridad puede invocarse su contenido”, sostiene el escrito.

Por su parte, El Procurador les respondió: “resulta improcedente e impertinente pretender que el suscripto brinde información vinculada a investigaciones o actuaciones actualmente en curso y bajo ámbito reservado a los fiscales penales”.

Los Cordeyro protestan todos los viernes por la falta de esclarecimiento de la muerte del comisario y ayer le respondieron al jefe de los fiscales con un comunicado en el que dicen: “marcamos un límite contundente frente al uso del poder del Estado para pisotear el honor de las víctimas”.