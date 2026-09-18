Capital Humano: rechazaron los reclamos de diez empleados pasados a disponibilidad

El Gobierno nacional rechazó los recursos presentados por diez empleados de Capital Humano que cuestionaron su pase a disponibilidad en el marco de la reestructuración y eliminación de áreas dentro del Ministerio.

La decisión quedó plasmada en diez decretos publicados este viernes, correspondientes a reclamos individuales de trabajadores afectados por medidas adoptadas durante la reorganización de la cartera.

Entre los recurrentes figuran Cecilia Del Milagro Zguros, Lourdes Pogany, Darío Nicolás Fernández, Vanesa Tamara Gibbon, Humberto Feliciano Lodovico, Gonzalo Javier Rodríguez, Griselda Beatriz Carnevale, Carolina Pedini, Héctor Marcelo Fernández y Maribel Luján Zanardi.

Los pases a disponibilidad estuvieron vinculados con la supresión de unidades organizativas del Ministerio. En los expedientes, los trabajadores cuestionaron las medidas y, en distintos casos, reclamaron su reubicación dentro de la Administración Pública Nacional.

Con los rechazos publicados, queda agotada la vía administrativa para los agentes involucrados. Los decretos habilitan la posibilidad de recurrir judicialmente dentro de los plazos establecidos por el régimen administrativo.