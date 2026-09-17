Narcotráfico: Nación unificó las reglas para los análisis toxicológicos en causas judiciales

El Ministerio de Seguridad Nacional aprobó un protocolo único para los análisis toxicológico-forenses de muestras biológicas utilizadas en investigaciones judiciales.

La medida fue establecida mediante la Resolución 941/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y busca fijar criterios mínimos comunes para los laboratorios que intervienen en causas vinculadas con drogas y otras investigaciones criminales.

La propia resolución reconoce que actualmente existen diferencias entre los laboratorios forenses en infraestructura, equipamiento, metodologías, interpretación de resultados y sistemas de control de calidad.

Esa heterogeneidad, advierte la norma, puede generar variaciones en las pericias, dificultar la comparación de resultados entre distintas jurisdicciones y afectar la uniformidad de los criterios utilizados en causas judiciales.

El protocolo también pone especial atención en la trazabilidad de las muestras y la cadena de custodia, desde la recepción del material hasta su disposición final.

El objetivo es garantizar que cada etapa quede documentada y permita asegurar la identidad, integridad y conservación de la evidencia utilizada en una investigación.

La iniciativa fue desarrollada en el marco de la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y contó con cooperación técnica de expertos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Además, se vincula con el Centro Regional de Información para la Lucha contra las Drogas, orientado especialmente a detectar tendencias relacionadas con drogas sintéticas, nuevas sustancias psicoactivas y precursores químicos.

La resolución establece que el nuevo protocolo entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.