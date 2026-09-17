La Fed subió la tasa por primera vez desde 2023: qué puede pasar con el dólar

La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó su tasa de interés de referencia por primera vez desde 2023 y la ubicó en una banda de 3,75% a 4%, una decisión que puede tener consecuencias sobre el dólar, los bonos y el costo del financiamiento argentino.

De acuerdo con El Destape, el incremento fue de 0,25 puntos porcentuales y contó con el respaldo de los doce integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto. La autoridad monetaria dejó además abierta la posibilidad de otro aumento antes de fin de año.

El movimiento vuelve más atractivos a los bonos del Tesoro estadounidense, considerados activos de menor riesgo. Eso puede reducir el interés por títulos de países emergentes y provocar salida de capitales desde instrumentos argentinos.

En ese escenario, una eventual venta de bonos locales puede presionar sobre sus precios y sobre el riesgo país. Al mismo tiempo, quienes abandonan posiciones en pesos para invertir en Estados Unidos necesitan demandar dólares, lo que puede sumar presión sobre el tipo de cambio.

El efecto también alcanza al financiamiento. Roberto Silva, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen, advirtió que la suba implica mayores tasas para compromisos argentinos a tasa variable y encarece nuevas emisiones de deuda en dólares.

“Encarece el costo de fondeo de nuevas emisiones de deuda en dólares”, explicó el analista.

El impacto final dependerá de cuánto tiempo Estados Unidos mantenga elevadas las tasas y de si la Fed avanza con nuevos incrementos. Cuanto más atractivo sea el rendimiento estadounidense, mayor puede ser la exigencia de los inversores para mantener capital en activos argentinos.