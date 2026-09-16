Por usar entradas truchas, no podrán entrar a estadios durante 18 meses

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Nueve personas tendrán prohibido ingresar a cualquier evento deportivo del país durante 18 meses después de haber sido detectadas con entradas falsas en un partido de Copa Argentina.

La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Seguridad Nacional mediante la Resolución 936/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El episodio ocurrió el 12 de agosto, durante el encuentro entre Atlético Tucumán e Independiente disputado en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en Santa Fe.

Según la resolución, las nueve personas intentaron ingresar con tickets apócrifos. La irregularidad fue advertida en los controles de acceso y posteriormente intervino la Policía de Santa Fe.

A partir de esos antecedentes, Seguridad las incorporó al Programa Tribuna Segura y estableció una restricción de concurrencia por 18 meses, válida para todo evento deportivo en el territorio nacional