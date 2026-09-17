El Gobierno busca sumar nuevos operadores de rampa en los aeropuertos

El Gobierno nacional dio un nuevo paso para ampliar la competencia en los servicios de asistencia en tierra de los aeropuertos y creó una mesa técnica que deberá proponer cambios para facilitar el ingreso efectivo de nuevos operadores.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 69/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El objetivo será detectar y revisar obstáculos regulatorios, administrativos y operativos que todavía dificultan el inicio de actividades de nuevos prestadores de servicios en tierra.

Los denominados servicios de rampa comprenden tareas indispensables para la operación de los vuelos, entre ellas la carga y descarga de equipaje, el señalamiento y el remolque de aeronaves.

La mesa será coordinada por la Subsecretaría de Transporte Aéreo y contará con la participación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), compañías aéreas y operadores aeroportuarios.

También participarán representantes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (JURCA) y el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

Plazo hasta diciembre

El grupo deberá presentar el 1° de diciembre un documento con recomendaciones para avanzar en los ajustes necesarios. El plazo podrá extenderse automáticamente por otros 30 días hábiles.

La resolución no implica la habilitación inmediata de nuevas empresas, sino que constituye una instancia previa para determinar qué modificaciones son necesarias para que puedan comenzar a operar.

La decisión profundiza un proceso de apertura que ya había comenzado. Actualmente existen 15 compañías habilitadas para prestar servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en el país, aunque no todas se encuentran efectivamente operando.

La normativa vigente establece además que la prestación de servicios de rampa es libre en los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de Aeropuertos, salvo situaciones excepcionales vinculadas con limitaciones físicas de espacio.

Con la nueva mesa técnica, el Gobierno busca que esa apertura formal se traduzca en una mayor presencia efectiva de prestadores dentro de los aeropuertos argentinos.