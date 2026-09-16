La principal avícola del país pidió concurso de acreedores con deudas por US$350 millones

Granja Tres Arroyos SA pidió la apertura de su concurso de acreedores en medio de una crisis financiera y operativa que incluye un pasivo estimado en US$350,9 millones, plantas paralizadas o trabajando por debajo de su capacidad y despidos.

Según informó Agencia Noticias Argentinas, la presentación quedó radicada ante el Juzgado Comercial N°21, Secretaría 42, y se suma al procedimiento iniciado previamente por Wade SA, otra de las empresas pertenecientes al grupo Granja Tres Arroyos.

La compañía busca mediante el concurso preventivo reestructurar sus obligaciones, negociar quitas y establecer planes de pago a largo plazo.

El deterioro financiero queda reflejado en los registros del Banco Central: Granja Tres Arroyos SA acumula 6.702 cheques rechazados por más de $114.425 millones, además de deudas bancarias superiores a $41.827 millones.

Plantas con menor actividad y despidos

La crisis también impacta sobre la producción. De acuerdo con Noticias Argentinas, la mayoría de las plantas del grupo se encuentran paralizadas o funcionan por debajo de su capacidad.

Uno de los últimos conflictos ocurrió en la planta de Capitán Sarmiento, donde fueron desvinculados 700 trabajadores. En los telegramas de despido, la empresa argumentó una “grave disminución de trabajo” vinculada a circunstancias que consideró ajenas a su responsabilidad.

Los problemas de la avícola no comenzaron ahora. A fines de 2024 ingresó en un procedimiento preventivo de crisis y desde entonces avanzó con retiros voluntarios y un esquema escalonado para afrontar sus obligaciones.

El pedido de concurso de Granja Tres Arroyos SA profundiza así la situación de uno de los principales grupos de la industria avícola argentina, que ahora buscará en la Justicia una vía para ordenar y renegociar su deuda mientras intenta sostener su funcionamiento.