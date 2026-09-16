ANMAT prohibió todos los productos de un laboratorio por “riesgo elevado” para la salud

Una inspección detectó fallas críticas en controles, documentación y trazabilidad. El organismo consideró que los incumplimientos representaban un “riesgo elevado” para la salud.
Argentina16/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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ANMAT dispuso la suspensión preventiva de las actividades productivas y comerciales de UGAL Farmacéutica SA y prohibió en todo el país los productos elaborados o comercializados por la empresa.

La medida fue adoptada mediante la Disposición 5870/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, tras una inspección que detectó deficiencias consideradas críticas en el sistema de calidad de la planta.

Entre los problemas identificados aparecen falencias en las instalaciones y el sistema de climatización, ausencia de un programa adecuado de monitoreo ambiental, problemas en control de calidad, documentación, integridad de datos, validación de procesos y control de tareas tercerizadas.

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El organismo señaló que no se trataba de hechos aislados, sino de “fallas sistémicas” con impacto directo en la fabricación y control de medicamentos estériles, y consideró que configuraban un “riesgo elevado para la salud de la población”.

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Ante ese escenario, ANMAT inhibió las actividades de producción, control de calidad y comercialización de la firma y prohibió el uso, distribución y venta de todos sus productos en el territorio nacional.

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