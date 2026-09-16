Argentina tuvo 357 mil nacimientos menos en nueve años: la natalidad cayó 46%

La cantidad de nacimientos en Argentina cayó aproximadamente 46% en apenas nueve años, una transformación demográfica que redujo en casi 357 mil el número de bebés nacidos anualmente en el país.

Según informó Noticias Argentinas, en 2015 se registraron 770.040 nacidos vivos, mientras que en 2023 fueron 460.902 y los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, redujeron nuevamente la cifra hasta 413.135 nacimientos.

Solo entre 2023 y 2024, la disminución fue cercana al 10%, una evolución que refuerza que no se trata de una variación aislada sino de una tendencia que viene profundizándose durante los últimos años.

El fenómeno también aparece en la cantidad promedio de hijos. Datos difundidos por el Fondo de Población de las Naciones Unidas ubican actualmente la tasa global de fecundidad de Argentina en torno a 1,2 hijos por mujer.

El número está considerablemente por debajo de los 2,1 hijos por mujer considerados como nivel de reemplazo poblacional. En 2023, la tasa argentina había sido estimada en 1,33 y mediciones anteriores la ubicaban alrededor de 1,4.

Maternidad más tardía y familias más pequeñas

El cambio demográfico coincide además con una tendencia hacia familias más pequeñas y una maternidad postergada hacia edades mayores.

Especialistas que participan del Congreso Argentino de Medicina Reproductiva advirtieron que esa postergación vuelve especialmente importante que la información sobre fertilidad llegue antes de que aparezcan dificultades para lograr un embarazo.

La edad continúa siendo uno de los principales factores que inciden sobre la fertilidad femenina: con el paso de los años disminuyen tanto la cantidad como la calidad de los ovocitos, y ese proceso adquiere mayor relevancia clínica durante la segunda mitad de los 30.

Desde organizaciones vinculadas a pacientes también señalaron que detrás de la baja natalidad aparecen factores económicos, laborales y personales. Algunas personas postergan la decisión de tener hijos porque consideran que todavía no cuentan con condiciones adecuadas para hacerlo.

El fenómeno argentino forma parte de una tendencia internacional. Naciones Unidas estima actualmente una fecundidad mundial de 2,25 hijos por mujer, frente a los 3,31 registrados en 1990, aunque Argentina ya se encuentra considerablemente por debajo de ese promedio.