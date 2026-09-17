Bullrich se desmarcó de los cambios en discapacidad: “Quedás como un tonto”

Patricia Bullrich cuestionó los cambios en materia de discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 y afirmó que no fueron previamente discutidos en la mesa política del Gobierno, de la que forma parte.

Según publicó El Destape, Bullrich admitió que se enteró de las modificaciones cuando el proyecto llegó al Congreso y sostuvo que esa situación la deja expuesta frente a otros legisladores. “No nos enteramos, es la verdad”, reconoció.

La senadora explicó que, como jefa de bancada, la falta de información previa puede generar acusaciones de engaño dentro del Congreso. “O quedás como un tonto o quedás como los que los engañás”, sostuvo, y agregó que esos episodios “resienten un poco las relaciones”.

Bullrich señaló además que el tema de discapacidad ya está siendo discutido en Diputados y que esperará a conocer qué versión del proyecto llega finalmente al Senado, que actuará como cámara revisora.