Bullrich se desmarcó de los cambios en discapacidad: “Quedás como un tonto”

La senadora aseguró que las modificaciones incluidas en el Presupuesto 2027 no fueron discutidas en la mesa política del Gobierno y reconoció que la falta de información genera tensiones internas.
Política17/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Patricia Bullrich cuestionó los cambios en materia de discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 y afirmó que no fueron previamente discutidos en la mesa política del Gobierno, de la que forma parte.

Según publicó El Destape, Bullrich admitió que se enteró de las modificaciones cuando el proyecto llegó al Congreso y sostuvo que esa situación la deja expuesta frente a otros legisladores. “No nos enteramos, es la verdad”, reconoció.

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La senadora explicó que, como jefa de bancada, la falta de información previa puede generar acusaciones de engaño dentro del Congreso. “O quedás como un tonto o quedás como los que los engañás”, sostuvo, y agregó que esos episodios “resienten un poco las relaciones”.

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Bullrich señaló además que el tema de discapacidad ya está siendo discutido en Diputados y que esperará a conocer qué versión del proyecto llega finalmente al Senado, que actuará como cámara revisora.

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