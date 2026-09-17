Del secundario a la universidad: “El escalón cada vez es más alto”

El paso del secundario a la universidad se está convirtiendo en una barrera cada vez más difícil de superar para muchos jóvenes.

En N&N por Aries, Magdalena de Arzuaga, directora general de la Asociación Civil Puentes, advirtió que las dificultades aparecen desde los primeros meses de las carreras y pueden terminar condicionando la continuidad de los estudiantes.

“Siempre ha sido un gran escalón” pasar del secundario al nivel superior, explicó, pero agregó: “Ahora el escalón cada vez es más alto”.

Entre los problemas que detectan mencionó comprensión lectora, metodología de estudio y adaptación a las exigencias universitarias. Según explicó, algunos jóvenes incluso encuentran dificultades para aprobar exámenes de ingreso.

Puentes trabaja con talleres de vida universitaria, técnicas de estudio y comprensión lectora, además de acompañamiento personalizado para reducir el impacto de ese cambio.

Pero para De Arzuaga, el problema no termina una vez conseguido el ingreso.

“Acceder a la educación superior es muy complicado cuando vienen de sectores vulnerados, pero permanecer es aún más”, sostuvo.