Senado: Inocencia Fiscal II va por la sanción y la reforma del BCRA quedó afuera

El Senado sesionará este jueves desde las 11 con el proyecto de Inocencia Fiscal II como uno de los principales puntos del temario, mientras la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central quedó postergada ante la falta de acuerdo entre el oficialismo y bloques aliados.

La decisión fue acordada por los jefes de bloque en Labor Parlamentaria. Aunque la modificación del funcionamiento del BCRA había obtenido dictamen la semana pasada, finalmente no llegará al recinto debido a diferencias sobre los mecanismos previstos para la elección y remoción de los integrantes de su Directorio. Si el texto es modificado, deberá regresar a la Cámara de Diputados.

El principal proyecto que buscará aprobar la Cámara alta será Inocencia Fiscal II, que ya cuenta con media sanción de Diputados y, de recibir el respaldo del Senado, se convertirá en ley.

La iniciativa introduce modificaciones al régimen simplificado de Ganancias, elimina los topes de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio que condicionaban el acceso y redefine el criterio de “discrepancia significativa” utilizado por ARCA para iniciar investigaciones. También habilita la incorporación de grandes contribuyentes, aunque con beneficios más acotados. Funcionarios, legisladores y magistrados quedaron excluidos del régimen.

Tres pliegos judiciales

La agenda incluye además tres designaciones judiciales que habían quedado pendientes.

Dos corresponden a Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway. Sus pliegos habían quedado demorados luego de que trascendiera que ambos intervinieron en causas vinculadas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El tercer candidato es Juan Manuel Mejuto, cuyo tratamiento también había quedado postergado luego de conocerse su participación en un comunicado inicial de la agrupación Justicia Legítima.

También vuelve Biocombustibles

El Senado incorporó además el proyecto que modifica el régimen de Biocombustibles, una iniciativa que había complicado la convocatoria de la semana pasada ante la falta de consensos.

Las negociaciones continúan especialmente sobre los puntos vinculados con las PyMEs y la producción de biodiésel.

La reforma del Banco Central, en tanto, quedará para una próxima sesión mientras continúan las conversaciones para introducir cambios y reunir los votos necesarios.