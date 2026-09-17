Presupuesto 2027: el Estado resignará $51,9 billones en impuestos y el RIGI quedó fuera del cálculo

El proyecto de Presupuesto 2027 prevé que el Estado nacional resignará $51,9 billones de recaudación a través de exenciones, tratamientos impositivos diferenciales y regímenes de promoción económica, una cifra equivalente al 3,67% del Producto Bruto Interno.

El denominado gasto tributario fue estimado oficialmente en $51.914.317,8 millones. De ese total, $45,69 billones corresponden a tratamientos especiales contemplados en las leyes de los diferentes impuestos y otros $6,22 billones a beneficios incluidos en regímenes de promoción económica.

El gasto tributario representa recursos que el Estado potencialmente podría recaudar, pero que deja de percibir debido a exenciones, reducciones de alícuotas, deducciones, créditos fiscales y otros tratamientos especiales destinados a determinadas actividades o contribuyentes.

El RIGI quedó afuera

Una de las particularidades del cálculo presentado junto con el Presupuesto es que no contempla una estimación específica del costo fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El Gobierno justificó la ausencia señalando que la mayoría de los proyectos aprobados bajo ese esquema todavía se encuentra en las primeras etapas de ejecución, lo que dificulta proyectar el impacto efectivo que los beneficios tendrán sobre la recaudación.

El régimen concede beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios a grandes proyectos de inversión. Entre ellos se encuentra un tratamiento preferencial para determinadas importaciones vinculadas con las iniciativas aprobadas. ARCA establece procedimientos específicos para mercaderías ingresadas bajo el RIGI y contempla tributos que quedan exentos en virtud del régimen.

Sin embargo, los proyectos ya comenzaron a registrar operaciones. Hasta julio, las iniciativas adheridas habían importado bienes por alrededor de US$171 millones, principalmente vinculados con proyectos energéticos y mineros.

Los proyectos aprobados bajo el RIGI acumulan compromisos de inversión por cerca de US$49.766 millones, por lo que el costo fiscal del régimen comenzó a generar debate alrededor del proyecto presupuestario.

Mientras el Gobierno sostiene que todavía no existen condiciones suficientes para incorporar una estimación oficial, estudios externos comenzaron a calcular el impacto potencial de los beneficios impositivos otorgados por el régimen.

El debate llegará ahora al Congreso junto con el Presupuesto 2027, donde el nivel de gasto tributario y el tratamiento fiscal de las grandes inversiones formarán parte de la discusión sobre los recursos que el Estado prevé recaudar el próximo año.