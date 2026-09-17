El FMI llega a la Argentina antes de un vencimiento de US$800 millones

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional llegará a la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para iniciar la tercera revisión del programa acordado con el Gobierno, en una semana marcada además por un importante vencimiento de deuda con el organismo.

Los técnicos del FMI mantendrán reuniones con integrantes del equipo económico para evaluar el cumplimiento de las metas establecidas para 2026. La revisión tendrá dos puntos centrales: la acumulación de reservas internacionales y el resultado fiscal primario.

En materia de reservas, el Gobierno llega con un desempeño favorable respecto del objetivo anual de compras de divisas establecido en el programa. Distinta es la situación fiscal, ya que durante el primer semestre no se alcanzó la meta prevista en el acuerdo.

Además del cumplimiento de esas variables, las conversaciones incluirán la evolución de la recaudación, la reducción de impuestos y el nivel de actividad económica.

Un vencimiento cuatro días después

La visita se producirá en la previa de un nuevo compromiso financiero con el Fondo.

Según el cronograma oficial del organismo, el viernes 25 de septiembre Argentina debe afrontar un vencimiento de 583,3 millones de Derechos Especiales de Giro correspondiente al programa de Facilidades Extendidas, una cifra equivalente a alrededor de US$800 millones.

El pago forma parte de una agenda de vencimientos que continuará durante los últimos meses del año.

Caputo no estará en el inicio

La llegada de la misión coincidirá con el viaje del ministro de Economía, Luis Caputo, a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de actividades vinculadas a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por ese motivo, el titular del Palacio de Hacienda no estará presente durante el inicio de las reuniones y los primeros encuentros quedarán en manos de otros integrantes del equipo económico.

Hasta el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo permanecerá la misión en el país ni quiénes integrarán la delegación.

La tercera revisión será clave para evaluar el grado de cumplimiento del programa y determinar si serán necesarias nuevas discusiones sobre las metas comprometidas para 2026.