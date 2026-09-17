Reconquista mira a 2027 y Patrón Costas se perfila para la Gobernación

El presidente del Partido de la Reconquista, Alejandro Patrón Costas, abrió la puerta a encabezar la fórmula de esa fuerza para la Gobernación de Salta en 2027, mientras el espacio avanza en la construcción territorial necesaria para competir en la elección provincial.

En Día de Miércoles, Patrón Costas fue consultado sobre si, por su condición de presidente partidario, sería la principal figura del espacio para disputar la Gobernación.

“Sí, sí, sería muy natural que yo sea el candidato a gobernador”, respondió.

El dirigente aclaró que Reconquista todavía atraviesa una etapa de armado político, aunque aseguró que el espacio ya trabaja para tener presencia en los departamentos necesarios para competir.

“Hoy te diría que estamos muy cerca de completar los 15 departamentos”, afirmó Patrón Costas, quien sostuvo que el partido decidió avanzar con esa estructura pese a cuestionar la normativa electoral vigente.

Según explicó, Reconquista presentó una acción de inconstitucionalidad contra esa exigencia y una medida cautelar que ya fue rechazada. Sin embargo, el partido optó por avanzar igualmente con el armado territorial ante la posibilidad de que la norma siga vigente para 2027.

Dentro de esa estrategia, Patrón Costas señaló que Orán está prácticamente cubierto y que sólo restaría completar presencia en Colonia Santa Rosa. También indicó que el trabajo en el departamento San Martín se encuentra avanzado.

Sobre las expectativas electorales, el presidente de Reconquista sostuvo que el desafío será importante para una fuerza nueva, aunque aseguró que confían en la recepción que viene teniendo la propuesta.

“Estamos muy confiados por la aceptación que estamos teniendo”, señaló.

Patrón Costas también descartó, por ahora, una alineación con espacios nacionales. Afirmó que Reconquista es un partido provincial y aseguró que actualmente no mantiene adhesión política ni con el oficialismo nacional y provincial ni con fuerzas opositoras nacionales.

“Hoy no tenemos ninguna adhesión a nadie”, sostuvo.

En cuanto a posibles acuerdos en Salta, explicó que mantienen conversaciones con agrupaciones municipales para fortalecer candidaturas locales, aunque aclaró que por el momento no trabajan en la conformación de un frente electoral más amplio.

Así, sin formalizar todavía una candidatura, Patrón Costas dejó planteada por primera vez la posibilidad concreta de encabezar la propuesta de Reconquista para la Gobernación en 2027.