Salta busca al mejor alfajor: lanzaron el concurso y ya hay más de 15 inscriptos

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Salta tendrá su 1° Concurso del Alfajor Salteño, una iniciativa que buscará distinguir a productores, emprendimientos y fábricas y, al mismo tiempo, darle mayor visibilidad a uno de los productos de la gastronomía local.

La secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad, Agustina Agolio, explicó en Aries que el certamen apunta tanto a quienes producen en escala como a aquellos que recién comienzan con un emprendimiento artesanal.

“Muchos consumimos alfajores salteños que no sabemos que son salteños y la idea es darle visibilidad, darle un premio también a aquellos que producen”, señaló.

El concurso tendrá categorías para alfajor negro, blanco, revelación o exótico y artesanal, de manera que puedan participar propuestas de diferentes características.

“Lo va a poder hacer tanto el que tenga una fábrica de alfajores y produzca en serie como ese pequeño emprendedor que está recién arrancando”, explicó Agolio.

Inscripciones hasta el 2 de octubre

La convocatoria no tiene cupo máximo y está abierta para productores de la ciudad de Salta, del interior provincial e incluso de otras provincias.

Entre los requisitos se encuentra contar con certificado de manipulación de alimentos y, para los fabricantes, estar inscriptos en el registro correspondiente.

Agolio confirmó que ya hay más de 15 participantes anotados y que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 2 de octubre.

El evento central será el 4 de octubre en el Paseo Ex Palúdica, donde el público podrá acercarse a degustar los productos. Habrá música, premiación y actividades alrededor del certamen.

“Vengan a degustar los alfajores salteños, vengan a conocerlos, que va a ser una fiesta”, invitó la funcionaria.

El jurado estará integrado por representantes de la Cámara de Hoteles y Gastronómicos, UTHGRA y la Municipalidad, además de un influencer especializado en alfajores y una persona del público que será seleccionada ese día.