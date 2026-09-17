Salta: 14% de los estudiantes abandona el secundario y en zonas rurales la vulnerabilidad supera el 50%

La continuidad educativa de miles de jóvenes enfrenta un escenario complejo en Salta. La deserción escolar en el nivel secundario alcanza al 14%, de acuerdo con información difundida por la Asociación Civil Puentes.

A ese dato se suma un contexto socioeconómico adverso. Según un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la vulnerabilidad socioeconómica alcanza al 40,9% en Salta, por encima del promedio nacional del 32%. En las zonas rurales de la provincia, el índice asciende al 52,9%.

En N&N por Aries, Magdalena de Arzuaga, directora general de la Asociación Civil Puentes, puso el foco en una dificultad que aparece después del secundario: no solo acceder a una carrera, sino poder sostenerla.

“Acceder a la educación superior es muy complicado cuando vienen de sectores vulnerados, pero permanecer es aún más”, sostuvo.

Puentes trabaja con jóvenes mediante becas económicas, tutorías y acompañamiento personalizado. De Arzuaga explicó que la asistencia monetaria ayuda a aliviar gastos, pero remarcó que el seguimiento permanente resulta clave para evitar el abandono.

“No solo damos una beca económica”, explicó, y detalló que los estudiantes cuentan con un tutor que los acompaña, los ayuda a organizarse y funciona como sostén durante la carrera.

La organización acompaña actualmente a 75 jóvenes universitarios y, a lo largo de más de 20 años, registra cerca de 47 graduados.

De Arzuaga señaló además que alrededor del 80% de los estudiantes acompañados cursa en universidades públicas. En Salta, Puentes mantiene un convenio con UCASAL que contempla tres becas completas.

El desafío, remarcó, no termina con el ingreso. Para jóvenes que provienen de hogares con dificultades económicas, la posibilidad de permanecer en el sistema educativo depende muchas veces de contar con apoyo económico, académico y personal durante los primeros años.