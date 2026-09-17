En Salta el contrabando golpea más que las importaciones, advirtió la Cámara de Comercio

Para Gustavo Herrera, el impacto de las importaciones no es el principal problema que enfrenta el comercio salteño. Por la condición fronteriza de la provincia, aseguró que el contrabando representa una amenaza todavía mayor para los negocios formales.

En Pelo y Barba por Aries, el presidente de la Cámara de Comercio sostuvo: “A nosotros, como provincia limítrofe, no nos afectan tanto las importaciones como el contrabando”.

Herrera vinculó el fenómeno con la diferencia de precios y volvió a plantear que la carga impositiva deja en desventaja a quienes operan dentro de la formalidad. "Es imposible pararlo", resumió.

Incluso señaló que existen productos argentinos que pueden conseguirse más baratos en Bolivia que en la propia Argentina y atribuyó esa diferencia, desde su mirada, al peso de los impuestos.