El Tren 25 de Mayo ya realizó 7.373 prestaciones y el lunes llegará a Güemes

El Tren 25 de Mayo realizó 7.373 prestaciones sociales y sanitarias y alcanzó a 5.744 personas durante sus primeras dos paradas en Salta, en Campo Quijano y Cerrillos.

Según informó este jueves el Gobierno, la formación ofreció gratuitamente servicios de salud, documentación, trámites y propuestas culturales durante su recorrido por ambas localidades.

Solo en Cerrillos, donde permaneció durante una semana, se contabilizaron 3.810 prestaciones. Entre ellas, Oftalmología realizó 859 atenciones y entregó 425 anteojos.

También se registraron 268 trámites de RENAPER, 247 atenciones odontológicas, 242 de fonoaudiología y 221 consultas en ANSES. Salud Mental atendió a 47 personas, Trabajo Social realizó 376 intervenciones y Vacunación alcanzó a 139 vecinos.

El recorrido continuará el lunes 21 de septiembre en General Güemes. Posteriormente, el tren tiene previstas paradas en Pichanal y Joaquín V. González.