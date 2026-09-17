Muertes sospechosas de mujeres: advierten que el protocolo UFEM debe aplicarse desde el minuto cero

Las investigaciones por muertes sospechosas de mujeres deben incorporar perspectiva de género desde el primer momento y no esperar a que una querella reclame la aplicación del protocolo UFEM, advirtió el abogado Pablo del Pino.

El protocolo UFEM establece pautas para investigar muertes violentas de mujeres con perspectiva de género desde las primeras actuaciones.

En N&N por Aries, el integrante del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados remarcó que una investigación no puede limitarse a la primera hipótesis que surge de la escena.

“Es importante primero salvaguardar la escena del crimen, investigar el contexto, no solo lo que aparece en la escena, sino las relaciones, los vínculos, secuestrar los celulares”, explicó.

Del Pino señaló además que un femicidio puede ocurrir sin denuncias previas de violencia de género, por lo que consideró necesario reconstruir el contexto de la pareja y analizar todos los elementos disponibles.

Como ejemplo, recordó una causa en la que intervino en Metán, por la muerte de una joven de 19 años que había terminado una relación y cuya muerte apareció inicialmente vinculada a un posible suicidio.

Según relató, al pedir explicaciones sobre la aplicación del protocolo UFEM le respondieron que recién estaba siendo invocado por él como parte querellante.

“Lamentablemente no es así. Son órdenes y directivas que hay que cumplir”, afirmó.

Para Del Pino, estas causas requieren una “debida diligencia reforzada” desde el inicio. Entre las medidas mencionó la preservación de la escena, el análisis de teléfonos celulares, la reconstrucción de los vínculos y, cuando corresponda, pericias que permitan conocer el contexto previo de la víctima.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguien que atraviesa una situación de violencia, podés comunicarte gratis con la Línea 144, las 24 horas, todos los días. En Salta también está disponible el Polo Integral de las Mujeres al 387 5719316, por llamadas o WhatsApp. Ante una emergencia o riesgo inmediato, llamá al 911.