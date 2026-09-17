Comercio salteño al límite: 60% de informalidad y negocios que ya no pueden pagar las deudas

Imagen editada con IA

La crisis del comercio salteño ya no pasa solamente por vender menos. El presidente de la Cámara de Comercio, Gustavo Herrera, advirtió que la carga impositiva y los costos están dejando a numerosos negocios sin margen para sostenerse dentro de la formalidad.

En Pelo y Barba por Aries, Herrera aseguró que gran parte del sector trabaja por debajo de sus costos y que los ingresos no alcanzan para cubrir obligaciones básicas.

“La gran mayoría de los comercios está trabajando por debajo de su punto de equilibrio, es decir, que ni siquiera logra pagar las deudas que tiene”, explicó. Entre esos gastos mencionó impuestos, servicios y salarios.

A la presión de los costos se suma la caída del consumo. “La gente no compra”, resumió Herrera, quien también señaló el creciente endeudamiento de las familias con tarjetas y bancos.

El dirigente apuntó especialmente contra el esquema tributario y sostuvo que el peso de los impuestos termina generando una competencia desigual frente a quienes trabajan fuera del sistema.

“No solamente nos están ahogando, sino que están expulsando al formal para que se vaya a la informalidad porque no puede pagar”, afirmó.

Herrera sostuvo que, con una informalidad que estimó en el 60%, el comerciante que cumple con impuestos, servicios, alquileres y salarios termina ofreciendo productos a valores superiores frente a quienes no afrontan esas cargas.

“Vos me vas a comprar a mí un producto que tengo que pagar estos impuestos y te cobro el 40 o el 50% más, y vas a comprar a alguien que no está formalizado y te lo vende 20% menos”, ejemplificó.

En ese contexto, confirmó que la Cámara mantiene conversaciones con el Gobierno provincial para buscar una reducción de Ingresos Brutos.

“Con el Gobierno provincial estamos trabajando para ver la manera de bajar Ingresos Brutos”, señaló Herrera, y remarcó que el objetivo es aliviar la presión sobre el sector sin desfinanciar al Estado.