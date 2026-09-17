Salta convirtió al Milagro en uno de sus grandes motores turísticos

La Fiesta del Milagro volvió a mostrar su peso dentro de la actividad turística de la ciudad de Salta. Fernando García Soria, Coordinador del Ente de Turismo de la ciudad de Salta, informó que durante los días centrales de la celebración se registró una ocupación hotelera promedio del 77% y un impacto económico estimado en tres mil quinientos millones.

“El Milagro dejó un número similar a un fin de semana largo”, señaló García Soria al realizar un balance del movimiento registrado durante las jornadas de mayor convocatoria.

Según explicó, el día de mayor ocupación fue el 14 de septiembre, cuando los establecimientos hoteleros alcanzaron un 85%. Para el funcionario, los números reflejan además el crecimiento del turismo religioso y el posicionamiento de Salta como una de las principales ciudades de fe del país.

Aunque el feriado por el Milagro rige únicamente en la provincia, García Soria destacó la llegada de visitantes de otros puntos del país que eligen viajar a Salta para participar de las celebraciones.

En ese sentido, consideró que los resultados consolidan el trabajo para posicionar a la ciudad y al Camino del Milagro dentro de la oferta de turismo religioso.

“En ese aspecto tenemos mucho más para crecer”, sostuvo.

Turismo religioso para cerrar el año

El Ente de Turismo, ya trabaja además en las actividades previstas para los últimos meses de 2026, donde el turismo de fe volverá a ocupar un lugar importante.

Entre ellas aparece la convocatoria prevista para el 5 de diciembre vinculada a la Virgen del Cerro y las actividades religiosas que se desarrollarán durante el fin de semana largo por el Día de la Virgen.

García Soria señaló que la estrategia turística busca acompañar estas expresiones sin perder de vista su carácter religioso.

La intención, explicó, es promocionar el movimiento turístico vinculado con estas celebraciones y al mismo tiempo “cuidar y preservar” las manifestaciones de fe.

“Un último tramo del año con mucho movimiento”

Más allá del turismo religioso, el municipio proyecta un segundo semestre con una agenda cargada de actividades.

García Soria anticipó que quedan varios fines de semana largos y que Salta fue elegida como sede de distintos eventos y congresos. A esto se sumarán competencias deportivas y propuestas culturales y gastronómicas que buscarán sostener el movimiento de visitantes durante los próximos meses.

“Vamos a tener un último tramo del año con mucho movimiento”, aseguró.