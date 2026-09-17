La madre se negó a denunciar un abuso sexual, pero lo hizo la escuela

Los hechos ocurrieron durante una celebración en honor de la Virgen de Urkupiña en la casa paterna y salieron a la luz cuando durante una hora libre en el primer año del colegio secundario la psicopedagoga de la institución fue al aula a dar un taller de emociones y entonces la adolescente tuvo una crisis y relató el hecho señalando como autor a un primo presente en el festejo.

Con el informe en mano la vicedirectora del establecimiento escolar activó el protocolo 546 de intervención ante situaciones de maltrato infantil, abuso sexual y violencia de género en espacios educativos, del Ministerio de Educación de Salta.

El primer paso fue darle aviso a la madre de la víctima quien manifestó que no quería hacer la denuncia porque no quería que su hija perdiera contacto con la familia paterna. Ante esta situación el colegio hizo la denuncia policial.

La audiencia de debate contra el acusado de abuso sexual simple en perjuicio de la menor, es llevado adelante por el juez

Leonardo Feans con la intervención del discal Federico Jovanovics y el defensor oficial Jorge Bonetto. Hoy sigue el juicio con la recepción de testimoniales