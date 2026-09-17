Inscripción en la Técnica 3: padres denunciaron venta de lugares y llegó la Policía

La inscripción para primer año en la Escuela Técnica N.º 3 “General Martín Miguel de Güemes” terminó este jueves con tensión, reclamos y presencia policial.

En Pelo y Barba por Aries, padres que habían pasado la noche frente al establecimiento denunciaron que se ofrecían lugares en la fila por $15.000.

“Varias mamás mandaron mensajes y ahí ofrecían a 15.000 pesos”, contó una mujer. Otra aseguró que “una persona tenía cinco números y vendía cinco”.

El enojo creció entre quienes habían esperado durante horas en la vereda. “Nos morimos de frío desde las 10 de la noche durmiendo en el piso”, relató una madre.

La fila se había formado desde el día anterior y se extendió por Caseros y calle Laprida. La mayor demanda estaba puesta en las vacantes para primer año.

Con el avance de la mañana, efectivos policiales se ubicaron en la puerta del establecimiento para custodiar el ingreso mientras continuaba la entrega de números.

Según se informó desde el lugar, había 120 vacantes para el turno mañana y 150 para el turno tarde.