Diputados: el oficialismo busca aprobar sobre tablas deuda por hasta US$250 millones

Una iniciativa refinancia vencimientos del Plan Bicentenario por US$145,3 millones; la otra prevé US$100 millones del BIRF para infraestructura, logística y agua.
 
Política08/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

Legislatura

El Poder Ejecutivo provincial llevó este lunes al bloque oficialista de la Cámara de Diputados dos proyectos de endeudamiento que, en conjunto, habilitan operaciones por hasta US$250 millones y que este martes buscarían ser aprobados sobre tablas. 

El mayor de los proyectos autoriza a la Provincia a emitir un nuevo título por hasta US$150 millones en el mercado local de capitales. El destino es exclusivamente cancelar los servicios pendientes del Título Público Plan Bicentenario, cuyos vencimientos suman US$145,32 millones entre diciembre de 2026 y diciembre de 2027.

En concreto, quedan tres pagos: US$50,34 millones en el segundo semestre de 2026, US$48,44 millones en el primero de 2027 y US$46,54 millones en el segundo semestre de ese año. La propuesta procura estirar los vencimientos y reemplazar un instrumento bajo ley extranjera por otro emitido bajo legislación local.

El proyecto permite además garantizar el nuevo título con recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos.

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Otros US$100 millones para infraestructura

La segunda iniciativa solicita autorización para tomar un préstamo de hasta US$100 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Los fondos financiarían el programa “Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo - Salta”.

El plan contempla, entre otras intervenciones, 24 kilómetros de rehabilitación y repavimentación de la Ruta Nacional 51, nodos logísticos, ampliación de redes de agua y saneamiento en la Puna y fortalecimiento de la gestión vinculada a la minería. Las obras se concentran principalmente en Campo Quijano, San Antonio de los Cobres, Olacapato y General Güemes.

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Ese crédito tendría un plazo de 32 años, con siete años de gracia y seis años previstos para los desembolsos. También podría ser garantizado con fondos de la Coparticipación Federal.

Así, los dos proyectos habilitan operaciones por un máximo conjunto de US$250 millones, aunque con naturalezas diferentes: US$150 millones apuntan a refinanciar deuda ya existente y US$100 millones corresponden a nuevo financiamiento para infraestructura y desarrollo productivo.

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