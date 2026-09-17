Jarsún apuntó a Nación por obras paralizadas y destacó la intervención de Salta

El ministro de Gobierno de Salta, Ignacio Jarsún, advirtió sobre las dificultades que atraviesan distintas obras de financiamiento nacional y aseguró que la Provincia debió intervenir en varios casos para evitar que quedaran paralizadas.

Uno de los ejemplos que mencionó fue el puente de Vaqueros. “Si realmente la Provincia no intervenía, esa obra se abandonaba”, afirmó Jarsún, y explicó que Salta presionó a Nación para garantizar su continuidad.

Según señaló, la Provincia planteó que estaba dispuesta a involucrarse para evitar que los trabajos quedaran frenados, ante el riesgo de que luego resultara mucho más difícil reactivarlos por el impacto de la inflación, los mayores costos y el deterioro de la obra.

“Esa obra no se abandonó porque retomarla con inflación y todo lo que significa el desgaste es muy difícil”, sostuvo.

Jarsún señaló que la situación se repitió con distintos proyectos que originalmente estaban bajo responsabilidad nacional.

“Muchas obras quedaron paradas, eran obras nacionales, pero Salta empezó a ver cómo hacía para empezar a terminarlas”, indicó.

El funcionario remarcó que el problema no es menor porque se trata de obras costosas que no estaban contempladas originalmente dentro de las obligaciones presupuestarias de la Provincia.

Plantas depuradoras

Otro de los puntos abordados fue la situación de las plantas depuradoras.

En el caso de Capital, Jarsún explicó que la obra llegó a estar frenada durante algunos meses debido a una deuda de seis meses con la empresa encargada de los trabajos.

Sin embargo, indicó que posteriormente los pagos comenzaron a regularizarse y la obra pudo retomar su ritmo.

También destacó el financiamiento proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo y señaló que el organismo mantiene regularidad en los desembolsos, "nación es solamente un intermediario, no era plata nacional".

Distinta es la situación de la planta depuradora del sur de Cafayate.

Jarsún aseguró que la obra había quedado abandonada y paralizada. Posteriormente se consiguió una reactivación, pero los trabajos volvieron a frenarse.

Según relató, la obra había sido licitada originalmente por Nación y una empresa comenzó los trabajos, pero luego los abandonó. Posteriormente apareció otra firma interesada en continuarla, aunque finalmente desistió de hacerse cargo.

El ministro indicó que existe una causa abierta vinculada con la obra y remarcó que se trata de una responsabilidad nacional.

“La gente no lo sabe, pero nosotros luchamos todos los días contra eso”, afirmó.

Jarsún insistió en que la Provincia busca evitar que las obras queden definitivamente abandonadas y cuestionó que Salta deba asumir gastos que corresponden a infraestructura nacional.

En ese sentido, planteó también el debate sobre el mantenimiento de rutas nacionales y sostuvo que la Provincia no debería tener que destinar recursos propios para repavimentar corredores cuya responsabilidad corresponde al Gobierno nacional.